Darende Zengibar Festivali'nde Trap Atışları Turnuvası — 108 Sporcu Yarıştı

Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Trap Atışları Turnuvası

Turnuva detayları

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında trap atışları turnuvası yapıldı.

Heyiketeği Mahallesi Trap Atış Poligonu'nda düzenlenen turnuvaya Malatya, Elazığ, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'dan 108 sporcu katıldı.

Kategoriler ve kazananlar

Gün boyu süren yarışmalar, "amatör" ve "profesyonel" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Atışlar sonunda profesyonel kategoride Murat Yılmaz, amatör kategoride Muhammed İshak Bozdemir birinci oldu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, avcılık ve silah kullanmaya meraklı Türk milletinin geleneksel yarışlarından biri olan trap atışlarının festivale ayrı bir renk kattığını söyledi.

Programda, trap atışlarının düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında trap atışları turnuvası yapıldı. Heyiketeği Mahallesi Trap Atış Poligonu'nda düzenlenen turnuvaya Malatya, Elazığ, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'dan 108 sporcu katıldı.