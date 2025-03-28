Darıca'da Enginar Hasadı İçin Geri Sayım Başladı

Darıca'daki Topraksız Serada Enginar Hasadı İçin Geri Sayım Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Darıca Kaymakamlığı tarafından kurulan AR-GE serasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak.

Darıca Kaymakamlığının öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin desteği ile 1000 metrekarelik alanda oluşturulan Organomineral AR-GE Serası'nda topraksız tarım uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Serada, Hindistan cevizinden elde edilen ithal "kokopit" yerine, İç Anadolu Bölgesi'nden temin edilen uzun ömürlü volkanik cüruf kullanılarak, ekim ayında deneme amaçlı olarak 100 kök enginar fidesi dikildi. Bu topraksız yöntemle yapılan denemede, şimdilik sağlıklı büyüme gösteren fidelerin, nisan ortasında hasat edilmesi planlı.

Üretim Maliyetinde Düşüş Sağlandı

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Piri Reis Mahallesi'ndeki serada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucu ithal kokopit yerine yerli cüruf kullandıklarını belirtti. Bu değişimin üretim maliyetlerini azalttığını ifade eden Kara, "İlk defa yerli cürufla enginar yetiştirildiğini vurgulamak isterim. Bu tarım dünyası için önemli bir gelişme. İlgilenen seracılarımızı, girişimcilerimizi ve iş adamlarımızı projeyi takip etmeye davet ediyorum. Gerekli bilgileri kendileriyle paylaşacağız," dedi.

Kara, enginar hasadının 15 gün içinde başlayacağını ve elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kocaeli'de, Darıca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen AR-GE serasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'de, Darıca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen AR-GE serasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere açıklamalarda bulundu.