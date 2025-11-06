Darıca'da KİGEM: Anneler Üretiyor, Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Darıca Belediyesi'nin Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri (KİGEM) projeleri, mahallelerde hem kadınlara hem de çocuklara yönelik eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Anneler el becerilerini geliştirirken, çocuklar uzman eğitmenlerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyor.

Başkan Bıyık ve eşinden merkez ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki KİGEM'i ziyaret ederek kadın kursiyerler ve çocuklarla sohbet etti, kurslar hakkında bilgi aldı.