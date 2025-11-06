Darıca'da KİGEM: Anneler Üretiyor, Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor
Darıca Belediyesi'nin Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri (KİGEM) projeleri, mahallelerde hem kadınlara hem de çocuklara yönelik eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Anneler el becerilerini geliştirirken, çocuklar uzman eğitmenlerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyor.
Başkan Bıyık ve eşinden merkez ziyareti
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki KİGEM'i ziyaret ederek kadın kursiyerler ve çocuklarla sohbet etti, kurslar hakkında bilgi aldı.
Başkan Bıyık, çalışmaların vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "KİGEM ile hem anneler hem de çocukları aynı anda eğitim alabiliyor. Kadınlar el beceri kursları ile kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkıda bulunurken çocukları da aynı anda uzman eğitmenler tarafından eğlenerek öğrenebiliyor. Amacımız 7'en 70'e herkesin kişisel gelişimine katkı sunmak" dedi. Bıyık, kadınların kurs sonrası ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalara da dikkat çekti: "KİGEM ile eğitim alan ve el becerilerini geliştiren kadınları ortaya çıkaracağız. El emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çalışma yapıyoruz. Bunun için KİGEM El Emeği Mağazamızı hizmete açtık. Çocukları eğlenerek eğitim görürken kadınlar da gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirip ürettiklerini satıp para kazanabiliyorlar. Herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz". KİGEM kapsamında verilen el becerisi kursları ve çocuk eğitim programları, hem bireylerin kişisel gelişimini desteklemeyi hem de aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.
