Darıca'da Sürücüsüz Araç Otobüs Durağına Çarptı

Kocaeli Darıca'da park halindeki 41 AZ 112 plakalı araç sürücüsüz hareket ederek Tuzla Caddesi'nde otobüs durağına çarptı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:52
Olay, Cami Mahallesi Tuzla Caddesinde meydana geldi. Park halindeki 41 AZ 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Rampa aşağı ilerleyen araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durdu. Kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, park halindeki aracın aniden hareket ederek durağa çarpması yer alıyor.

