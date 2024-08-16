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Darphane Genel Müdürü Şahin'den Fenerbahçe'ye Ziyaret

Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:46
Darphane Genel Müdürü Şahin'den Fenerbahçe'ye Ziyaret

Darphane Genel Müdürü Şahin Teslimat Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Ali Koç'a, Lefter Küçükandonyadis anısına basılan 925 gram gümüşten üretilen ve yalnızca 3 bin adetlik sınırlı sayıda üretimi yapılan hatıra parasının 1907'nci örneği takdim edildi.

Fenerbahçe Forması Hediye Edildi

Ali Koç, Abdullah Yasir Şahin'e ziyaretinin anısına isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını hediye etti. Ziyaret sonrası Koç, "Darphanemizin, son yıllarda yaptığı çok enteresan temalı hatıra paraları var. Bu konuda bilgim olmadığı için kendime kızdım. Sağ olsun Yasir Bey anlattı. İnternet sitesini ziyaret edip satıştaki bütün ürünleri gördük. Görmem gereken bir sergiyi de görmemişim. En kısa zamanda darphanemizi ziyaret edip çok değerli sergileri ziyaret edeceğiz," dedi.

Lefter Hatıra Parası ve Onun Anlamı

Abdullah Yasir Şahin ise ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Lefter adına basılan bu para, bugüne kadar basılan ilk futbolcu hatıra parasıdır. Bizim için çok anlamlıdır. Böyle bir işe imza atmış olmak da benim için ayrı bir gurur meselesidir," şeklinde konuştu.

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