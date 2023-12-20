Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama

Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği” şeklinde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özellikleri belirlenmiş 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyon adetle sınırlı olacak şekilde basılıp piyasaya sürüldü.





Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak tasarlandı. Paraların ön yüzünde, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış çizgilerinin tekrarıyla derinlik sağlandı.

Ön yüzde halka ile göbek arasında ay yıldız, ortada Türkiye Yüzyılı logosu bulunuyor. Logonun solunda 5 rakamı, altında Türk lirası yazısı ve yazının altında 2023 tarihi yer alıyor.

Arka yüzde ise Cumhuriyet’in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rölyefi, altında Cumhuriyet’in 100. yılı logosu ve etrafında Türkiye Cumhuriyeti yazısı görülüyor.





Dolaşımdaki 5 liralık hatıra paralar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde kaydedildi.

Darphane yetkilileri, son zamanlarda sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında yayılan “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği” yönündeki iddialara cevap verdi.

Darphane yetkilileri, “Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynamalar yapılarak algı operasyonları ve dezenformasyon çalışmaları yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen gerçek dışı olup paylaşılan fotoğraf gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasını yaptı.