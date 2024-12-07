DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Darragh Fırtınası: Britanya ve İrlanda’da Elektrik ve Ulaşım Krizi

Darragh Fırtınası, Britanya ve İrlanda'da yüz binlerce aboneye elektrik verilememesine yol açarken, ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:37
Darragh Fırtınası: Britanya ve İrlanda’da Elektrik ve Ulaşım Krizi

Darragh Fırtınası ile Elektrik Kesintileri Başgösterdi

İngiltere ve İrlanda'yı etkisi altına alan Darragh Fırtınası, yüz binlerce insanı karanlıkta bıraktı. Fırtına nedeniyle İngiltere ile İskoçya'nın batısı, Galler ve İrlanda'da yaklaşık 768 bin abone elektrik kesintisi yaşadı. Halen 177 bin aboneye enerji verilemediği belirtildi.

Şiddetli Fırtına ve Sonuçları

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), fırtınanın hızının yer yer saate 150 kilometreye ulaştığını açıkladı. Enerji Ağları Derneği (ENA) tarafından yapılan açıklamada, binlerce görevlinin durumla ilgilenmek üzere çalıştığı vurgulandı.

İrlanda’da Elektriği Kapatmayı Etkiledi

İrlanda Meteoroloji Ofisi, gün içerisinde en fazla kesintinin olduğu anlarda yaklaşık 400 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu. Her iki hükümet de vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

Ölümler ve Ulaşım Aksaklıkları

Bu zorlu hava koşulları nedeniyle İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bir kişi, devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtına, havacılık sektöründe de önemli aksaklıklara yol açtı; birçok uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilirken, kalkışlarda gecikmeler ve iptaller görülüyor.

Tren Seferleri ve Spor Etkinlikleri Etkilendi

Ulaşım sorunları, demiryolu seferlerini de etkiledi; bazı seferler düşen yabancı maddeler dolayısıyla iptal edildi. Fırtına, açık hava spor müsabakalarını ve çeşitli etkinlikleri de olumsuz etkileyerek ertelenmesine neden oldu.

Altyapıya Zarar Veren Dalgalar

Özellikle Galler'deki Llandudno İskelesi, fırtınanın neden olduğu dalgalar ve rüzgardan zarar gördü. Bu kritik durumu yönetmek için yerel yetkililer seferber oldu.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
2
Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı
3
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
4
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
5
Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı
6
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor