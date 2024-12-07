Darragh Fırtınası: Britanya ve İrlanda’da Elektrik ve Ulaşım Krizi

Darragh Fırtınası ile Elektrik Kesintileri Başgösterdi

İngiltere ve İrlanda'yı etkisi altına alan Darragh Fırtınası, yüz binlerce insanı karanlıkta bıraktı. Fırtına nedeniyle İngiltere ile İskoçya'nın batısı, Galler ve İrlanda'da yaklaşık 768 bin abone elektrik kesintisi yaşadı. Halen 177 bin aboneye enerji verilemediği belirtildi.

Şiddetli Fırtına ve Sonuçları

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), fırtınanın hızının yer yer saate 150 kilometreye ulaştığını açıkladı. Enerji Ağları Derneği (ENA) tarafından yapılan açıklamada, binlerce görevlinin durumla ilgilenmek üzere çalıştığı vurgulandı.

İrlanda’da Elektriği Kapatmayı Etkiledi

İrlanda Meteoroloji Ofisi, gün içerisinde en fazla kesintinin olduğu anlarda yaklaşık 400 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu. Her iki hükümet de vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

Ölümler ve Ulaşım Aksaklıkları

Bu zorlu hava koşulları nedeniyle İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bir kişi, devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtına, havacılık sektöründe de önemli aksaklıklara yol açtı; birçok uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilirken, kalkışlarda gecikmeler ve iptaller görülüyor.

Tren Seferleri ve Spor Etkinlikleri Etkilendi

Ulaşım sorunları, demiryolu seferlerini de etkiledi; bazı seferler düşen yabancı maddeler dolayısıyla iptal edildi. Fırtına, açık hava spor müsabakalarını ve çeşitli etkinlikleri de olumsuz etkileyerek ertelenmesine neden oldu.

Altyapıya Zarar Veren Dalgalar

Özellikle Galler'deki Llandudno İskelesi, fırtınanın neden olduğu dalgalar ve rüzgardan zarar gördü. Bu kritik durumu yönetmek için yerel yetkililer seferber oldu.