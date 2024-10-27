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Darul Erkam Cami Yeni Binasıyla İbadete Açıldı

Bern'deki Darul Erkam Cami, yeni binasıyla hizmete girdi. Açılış törenine çeşitli davetliler katıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:24
Darul Erkam Cami Yeni Binasıyla İbadete Açıldı

Bern'de Yeni Bir İbadet Merkezi Açıldı

İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan Darul Erkam Cami, yeni binasıyla ibadete açıldı. Açılış töreni, cemaatin yanı sıra önemli misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Katılan Önemli İsimler

Açılışta Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Efendi Fetai, Bern Kantonu Kilise ve Din İşlerinden Sorumlu Temsilci David Leutwyler, Darul Erkam Cami Yönetim Kurulu Başkanı Dzemil Dauti, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin ve Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ gibi isimler yer aldı. Ayrıca, çeşitli dernek temsilcileri ve davetliler de açılışa katıldı.

Caminin Özellikleri ve Amacı

1989 yılında kurulan Darul Erkam Cami Derneği, daha önce kiralık binada hizmet veren caminin yeni yapısını hayata geçirdi. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bu yeni cami, Bern'de inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyor.

Dernek, yeni caminin sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve hayırseverlik faaliyetleri için merkezi bir yer olmasını hedefliyor.

Tarihi Bir Fırsat

Darul Erkam Cami Derneği, yeni caminin çevre halkı ve Müslüman toplum için tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti. Dernek yapılan yazılı açıklamada, "Bu açılış, yalnızca bir ibadethane kapısının açılması değil, barış ve karşılıklı saygı içerisinde birlikte yaşama arzusunun ifadesidir" denildi.

Toplu Namaz İle Tören Tamamlandı

Açılış konuşmalarından sonra öğle namazı kılındı. Asıl etkinliklerin ardından camiyi gezme fırsatı bulan konuklara ikramlarda bulunuldu.

İsviçre'nin başkenti Bern'de hizmet veren Darul Erkam Cami'nin yeni binasının açılışı törenle...

İsviçre'nin başkenti Bern'de hizmet veren Darul Erkam Cami'nin yeni binasının açılışı törenle yapıldı. Caminin Bern kantonunda Herzogenbuchsee bölgesinde bulunan yeni binasının açılış törenine İsviçre'deki Türk derneklerinin temsilcileri ile İsviçre ve diğer ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de hizmet veren Darul Erkam Cami'nin yeni binasının açılışı törenle...

İsviçre'nin başkenti Bern'de hizmet veren Darul Erkam Cami'nin yeni binasının açılışı törenle yapıldı. Caminin Bern kantonunda Herzogenbuchsee bölgesinde bulunan yeni binasının açılış törenine İsviçre'deki Türk derneklerinin temsilcileri ile İsviçre ve diğer ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

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