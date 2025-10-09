Darülaceze'de Dünya Yaşlılar Günü — İl Sağlık Müdürü Güner'den Merhamet Vurgusu

Darülaceze'de Dünya Yaşlılar Günü etkinliği

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrinde, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner önemli açıklamalarda bulundu.

Güç ve merhametin ölçütü: Yaşlılara sahip çıkmak

Darülaceze Başkanlığınca düzenlenen programda konuşan Doç. Dr. Güner, bir devletin güçlü olduğunun yaşlısına ve yetimine sahip çıkmasıyla anlaşılacağını söyledi. Güner, 'Şükür olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bu güçlü duruşunu, bu merhametli duruşunu bu güzide kurumda bir defa daha gösterdi' ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkede Türkiye'de yaşlılara verilen hizmetin verilmediğini belirten Güner, sakinlerin huzurlu ve mutlu yaşamasını kurumun vazifesi olarak nitelendirdi.

Sağlıktan eğitime kapsayıcı yaklaşım

Güner, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile kişilerin doğumundan son nefesine kadar sağlık açısından takip edildiğini vurguladı. Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu olduğunda hastaneler, poliklinikler, dispanserler ve aile hekimleri tarafından takiplerinin yapıldığını ifade etti.

Konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Şunu söyleyeyim ki en gönülden hizmet verdikleri yerler buralar. Çünkü siz gençliğin ne demek olduğunu biliyorsunuz, biz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Tecrübenizden faydalanmamız bizim için bir vazife, bir görev.' Güner ayrıca İstanbul genelinde devlet hizmetine emanet edilen herkesin sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Güner, bu kompleksin ne kadar zevkle ve merhametle yapıldığını belirterek, 'Devlet olarak aslında kendi vatandaşımıza değil, bir coğrafyaya, bir ümmete hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de ve memleketin herhangi noktasında sıkıntı çeken, zulüm altında ezilen kim varsa şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni bir ümitle, gözleri aydınlık şekilde bekliyor' dedi.

Program ayrıntıları

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, etkinlikte sağlık merkezli önemli işbirlikleri yapacaklarını belirterek İl Sağlık Müdürü Güner'e teşekkür etti. Programda Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi'nden bir müzik grubu dinleti sundu.

Etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürü Güner, beraberindekilerle Darülaceze Yaşam Şehri'nde henüz resmi açılışı yapılmayan tıp merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ile bazı kurum sakinleri de katıldı.

