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Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde Restorasyon Süreci Başlatıldı

İstanbul'daki tarihi camideki plastik pencereler orijinaline dönecek, restorasyon 2025'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:22
Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde Restorasyon Süreci Başlatıldı

Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde Restorasyon Gelişmeleri

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde alınan yeni kararlar, caminin tarihi dokusunu koruma amacı taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, camideki platik pencerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, bu pencerelerin kim tarafından ve ne zaman takıldığına dair net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Onarım Süreci Başlatıldı

Yapılan açıklamada, camideki plastik doğramalar ile ilgili basit onarım sürecinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bütün restorasyon süreci, aslına uygunluğu esas alan titiz bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı. Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nin orijinal pencerelerine uygun hale getirilmesi amacıyla gerekli adımlar atılacak.

Tarihî Camide Önceki Onarımlar

1980’li yıllarda çeşitli onarımlardan geçen camide yapılan işlemler, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştı. Restorasyon çalışmaları ise 2025 yatırım programında değerlendirilecektir.

Medya Yansımaları

Son günlerde bazı basın yayın organlarında "İstanbul'da 439 yıllık tarihi camiye plastik pencere taktılar" şeklinde başlıklarla haberler yer aldı. Bu haberlerin ardından, caminin pencerelerinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nin tarihi ve kültürel öneminin korunması için atılan bu adımlar, ziyaretçiler ve yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.

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