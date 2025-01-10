Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı Detayları

Türkiye’de maddi durumu yetersiz, babası veya annesi hayatta olmayan başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan Darüşşaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs'ta 42 ilde gerçekleştirecek.

Sınav İçin Başvuru Süreci

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, babası ya da annesi hayatta olmayan ilkokul 4. sınıf öğrencileri bu sınava başvurabiliyor.

Sınavın Amacı ve Eğitim Fırsatları

Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkanı kazanacak. Daha fazlası için adaylar, Buradan başvuru yapabilirler.

Başvuru Kabul Edilen İller

Düzenlenecek olan sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecektir. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir gibi pek çok ilde sınav yapılacak. Ayrıca, il dışından katılacak öğrencilerin ulaşım masrafları da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından desteklenecektir.

Darüşşafaka’nın Desteği ve Yeni Okul Kapasitesi

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, son yıllarda deprem bölgesinden kabul edilen öğrenci sayısının artmasıyla birlikte, Darüşşafaka’nın mevcudunun 1000 öğrenciyi aştığını belirtti. Bu nedenle, İstanbul Maslak’taki kampüsün kapasitesini artırarak 1500 öğrenciye çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Arpacı, 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sınavla birlikte, maddi durumu yetersiz, baba veya anne kaybı yaşamış çocuklara nitelikli eğitim olanağı sağlanacağını vurguladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sınava katılımı konusunda gösterdikleri destek, bir çocuğun yaşamının nitelikli eğitimle değişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.