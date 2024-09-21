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DasDas'ta Yeni Sezon Başladı: 'Ayna' Oyunu Prömiyerini Gerçekleştirdi

DasDas, yeni sezonunu 'Ayna' oyunu ile açtı. Mert Fırat ve Didem Balçın, sezonun detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:57
DasDas'ta Yeni Sezon Başladı: 'Ayna' Oyunu Prömiyerini Gerçekleştirdi

DasDas'ta 'Ayna' ile Yeni Sezon Açıldı

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas, yeni prodüksiyonu 'Ayna'nın prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun öncesinde DasDas Sahne'de yer alan etkinlikte Mert Fırat ve Didem Balçın, önceki sezonu değerlendirerek yeni sezon projeleri hakkında bilgi verdi.

Heyecan Dolu Bir Sezon

Didem Balçın, yeni sezona dair heyecanını paylaşarak, geçen yıl sahneledikleri 'Titus Kompleks' oyununun Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından 'Yılın En İyi Oyunu' seçildiğini belirtti. Balçın, bu sene büyük salon, alternatif salon ve açık sahne gibi mekanlarda çok sayıda konuk sanatçı ve stand-up gösterisinin olacağını ifade etti. Destekleyen sanatçılar arasında Melikşah Altuntaş, Özge Özel ve Baturay Özdemir gibi isimler bulunuyor.

Yeni Oyunlar ve Farklı Şehir Turları

Mert Fırat, 'Ayna' oyununu sahnelemek için sabırsızlandığını dile getirerek, pandemi sonrası açılan açık sahne ile birçok tiyatro topluluğu ile işbirliği yaptıklarını vurguladı. Fırat; "Bursa'daki salonumuzu da programa dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.

DasDas'ın Misyonu ve Hedefleri

DasDas'ın, Ankara, İzmir ve Bursa gibi farklı şehirlerde de oyunlar düzenleyerek tiyatro üretimine katkı sağlama hedefi olduğuna dikkat çeken Fırat, Bursa'daki izleyici sayısının uzun yıllar süren çabanın bir sonucu olduğunu belirtti.

Prömiyer Hakkında Detaylar

'Ayna' oyununun yönetmenliğini İlham Yazar üstlenirken, oyunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Uğur Uzunel gibi oyuncular yer alıyor. Oyun, İngiliz yazar Sam Holcroft tarafından kaleme alınmış olup, İngiltere'de birçok ödül kazanmıştır. Ayrıca, Cansel Elçin ve Ümit Erlim gibi önemli oyunlar da sezonda izleyici ile buluşacak.

Sanat Dolu Bir Sezon

DasDas, geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu yıl da birçok tiyatro ve müzik etkinliği düzenleyecek. Eylül ve ekim aylarında sahnelenecek oyunlar arasında 'Zengin Mutfağı', 'Joseph K.' ve 'Cyrano' yer alıyor. DasDas, Türkiye'deki tiyatro üretimine önemli katkılarda bulunarak, 7 yıl boyunca 300'den fazla konuk oyun sergileyip, 30'dan fazla şehirde turne düzenledi.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri...

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri...

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri...

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri...

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri...

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Ayna"nın prömiyeri gerçekleştirildi.

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