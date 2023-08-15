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DASK'ta yeni dönem: Zorunlu afet sigortası olarak değişiyor

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DASK'ta yeni dönem: Zorunlu afet sigortası olarak değişiyor
Bu gelişmeler bütün vatandaşı ilgilendiriyor! Deprem sigortasının yerini afet sigortası alıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Deprem sigortası tamamen değişiyor! Artık afet sigortası ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM SİGORTASI DEĞİŞİYOR

2000 senesinden itibaren kurulan DASK 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında yaşanan sel felaketleri sonrasında DASK kapsamını değiştirmeye karar verdi. Bu şekilde ödeme tutarlarının yükseltilmesi ve sel felaketleri için de ödeme alınması bekleniyor. Ödemeler enflasyon verileri doğrultusunda artış gösterecek.

dask kapsamı değişiyor

 Mayıs ve Haziran aylarında ülkenin önemli yerlerinde etkisini gösteren sel felaketlerine karşı da önlem alınması için çalışmalar sürüyor. SEDDK zorunlu deprem sigortasına sel felaketlerini de ekleyecek ve ödemeler zorunlu afet sigortası olarak yapılacak. 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında düşük teminat tutarlarının da yükselmesi tahmin ediliyor. Bu şekilde tazminat tutarları da yükselmiş olacak. Tutarlar belirlenirken enflasyon verileri dikkate alınacak. Çalışmaların ilk olarak konutlarla ilgili yapılması bekleniyor. 

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