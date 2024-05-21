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Datça açıklarında sürüklenen bot 30 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 00:10
Datça açıklarında sürüklenen bot 30 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Bu bilginin üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan 3'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Aynı bölgede gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Sahil Güvenlik Botu, hareket halinde tespit edilen bir lastik botu durdurarak 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil radarı tarafından tespit edilen bir başka lastik bot durduruldu ve botta bulunan 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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