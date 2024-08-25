Datça'da Amatör Balıkçılardan Rekor Kılıç Balığı Avı

Datça'da Kılıç Balığı Avında Önemli Başarı

Muğla'nın güzel ilçesi Datça'da, amatör balıkçılar büyük bir başarıya imza attı. Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, zıpkınla gerçekleştirdikleri dalışta, 30 kilogram ağırlığında ve yaklaşık iki metre uzunluğunda bir kılıç balığı avladılar.

Palamutbükü'nde Dalış Deneyimi

Masalsı güzellikteki Palamutbükü mevkisinde balık avına çıkan Keskin ve Sönmez, bir saatlik çabalarının ardından bu muazzam balığı ele geçirdi. Avladıkları balığı Palamutbükü Limanı'na getirirken, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Amatör balıkçıların bu başarıları, Datça'nın doğal zenginliklerinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla yaklaşık iki metre uzunluğunda 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.