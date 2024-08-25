Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Datça'da Amatör Balıkçılardan Rekor Kılıç Balığı Avı

Datça'da amatör balıkçılar, zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı avladı. Balıkların büyüklüğü dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:50
Datça'da Amatör Balıkçılardan Rekor Kılıç Balığı Avı

Datça'da Kılıç Balığı Avında Önemli Başarı

Muğla'nın güzel ilçesi Datça'da, amatör balıkçılar büyük bir başarıya imza attı. Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, zıpkınla gerçekleştirdikleri dalışta, 30 kilogram ağırlığında ve yaklaşık iki metre uzunluğunda bir kılıç balığı avladılar.

Palamutbükü'nde Dalış Deneyimi

Masalsı güzellikteki Palamutbükü mevkisinde balık avına çıkan Keskin ve Sönmez, bir saatlik çabalarının ardından bu muazzam balığı ele geçirdi. Avladıkları balığı Palamutbükü Limanı'na getirirken, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Amatör balıkçıların bu başarıları, Datça'nın doğal zenginliklerinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla yaklaşık iki metre uzunluğunda 30...

Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla yaklaşık iki metre uzunluğunda 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!