Datça'da Denizde Hortum Oluştu: Görüntüler Şaşırttı

Datça'da Sırasında Hortum Oluştu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ilginç bir doğal olay yaşandı. Şiddetli yağışların ardından, İskele Mahallesi'nde bulunan Datça Yat Limanı yakınlarında denizde bir hortum meydana geldi.

Hortum Emniyetle Etkisini Kaybetti

Olay sırasında, hortum herhangi bir zarara neden olmadan hızlı bir şekilde etkisini kaybetti. Bu doğal olaya tanıklık edenler, anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Datça'daki bu doğa olayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.