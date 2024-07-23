Datça'da Erken Badem Hasadı

Datça'da Badem Hasadı Erken Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 12.000 dekar alanda bulunan 250.000 badem ağacı için hasat döneminin başlaması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erkene alındı.

Üreticiler Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, mevsim sıcaklıklarının yükselmesinin üreticiler üzerinde baskı yarattığını vurguladı. Usul, 40 dereceye varan sıcaklıklarda çalışmanın güç olduğunu belirtti ve işçi bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Badem Yetiştiricilerinin Görüşleri

Sındı Mahallesi'nde badem yetiştiriciliği yapan İbrahim Ohan, bu yılki badem rekoltesinden memnun olduklarını belirtti. Ohan, "Bu sene badem hasadına bir hafta erken başladık. Havaların sıcak olması nedeniyle sabah 5'te kalkıp tarlaya geliyoruz, 9-10'a kadar badem topluyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz," dedi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.