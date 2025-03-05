Datça'da Öğrenciler Teknoloji Etkinliğine Katıldı

Datça'da Teknolojiyle Dolu Bir Gün

Muğla'nın Datça ilçesinde, teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, genç zihinleri bir araya getirdi.

Robotik Kodlama Atölyesi

Etkinlikte, Robotik Kodlama Atölyesi'nde eğitim veren öğretmen Kaan İpin önderliğinde, öğrenciler kodlamanın temellerini öğrenme fırsatı buldular. Bu atölye, gençlerin teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlanmalarına katkı sağladı.

Akıl ve Zeka Oyunları

Etkinlik dahilinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinlikleri, öğrencilerin strateji geliştirme ve mantık yürütme becerilerini artırdı. Bu tür aktiviteler, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Destek

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, etkinliği ziyaret ederek öğrencilere destek verdi. Aldal, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, teknoloji ve eğitim konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için etkinlik düzenledi.