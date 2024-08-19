Datça'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Datça Sahilinde Üzücü Bir Keşif

Muğla'nın güzel ilçesi Datça'da, İskele Mahallesi Burgaz sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasının hareketsiz yattığını fark etti.

Hareketsiz Bulunan Caretta Caretta

Yürüyüş yapanların durumu hemen ilgili yetkililere bildirmesi üzerine, hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, kaplumbağanın ölü olduğunu belirlediler.

Belediye Ekipleri Müdahale Etti

Ölü durumda bulunan caretta caretta, Datça Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alındı. Olay üzerine yapılan incelemeler ve gerekli raporlamalar devam ediyor.

Bu trajik olay, deniz kaplumbağalarının korunması konusundaki hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.