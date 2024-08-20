Datça'da Orman Yangını Nedeniyle Tutuklama Sayısı Artıyor

Datça'da Orman Yangını İddiasıyla Tutuklama Gerçekleşti

Muğla'nın gözde turizm merkezi Datça'da, orman yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi daha tutuklandı. 18 Ağustos'ta meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına Alınan Şüphelinin Süreci

Yangın olayının ardından, yabancı uyruklu şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan kişinin, olayla ilgili soruşturmanın önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde yaşanan orman yangınına sebep olduğu değerlendirilen şahsın yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Yangınla ilgili ilk tutuklama dün gerçekleşmişti.

Datça'daki yangınların güvenlik ve çevre açısından büyük önemi olduğu, yetkililerin bu tür durumlarla ilgili kararlı bir şekilde hareket ettiği ifade edildi.