Datça'da tarlada ölü bulunan kişi: Çınar Çümen (46)

Olayın ayrıntıları

Muğla’nın Datça ilçesinde, Çınar Çümen (46) isimli kişi ailesi tarafından bir tarlada ölü olarak bulundu.

Olay, Alavara Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çümen ailesi ile birlikte öğle saatlerinde tarlasına gitti. Tarladaki işlerini sürdürürken yağmurun başlaması üzerine yaklaşık 1 kilometre ötedeki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ailesinin yanından ayrıldı.

Çümen’in uzun süre geri dönmemesinden şüphelenen aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yapılan aramalar sonucu Çümen, bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirmiş olduğu tespit edildi.

Acı haberi alan aile yasa boğuldu. İlk incelemelere göre Çümen’in yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çümen’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

