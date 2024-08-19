Datça'daki Orman Yangını Olaylarında 1 Tutuklama, 1 Gözaltı

Datça'da Orman Yangınıyla İlgili Gelişmeler

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken, bir şüpheli de gözaltına alındı. Yangının patlak vermesinin ardından jandarma ekipleri, olaya karıştığı düşünülen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Olayın Detayları

Bir gün önce çıkan yangının ardından harekete geçen jandarma, şüpheliye "dur" ihtarında bulunmuş, ancak kişi dağlık alana kaçmayı başarmıştı. Ekiplerin yaptığı titiz takip sonucunda, saklandığı yerden yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk Tutuklama ve Yeni Gözaltı

Adli makamlara çıkarılan şahıs, hakim tarafından tutuklanırken, olayın derinlemesine araştırılması sonucunda bir diğer şüpheli de gözaltına alındı. Bu ikinci şüphelinin jandarmadaki işlemleri hâlâ devam ediyor.

İçişleri Bakanı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan yangınla ilgili şüphelinin yakalandığını resmi sosyal medya hesabı üzerinden bildirmişti.