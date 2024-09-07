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Davetsiz Misafir Kızıl Tilki Piknik Yemeğine Ortak Oldu

Sarıkamış'ta piknik yapanların yiyeceklerini kaparak uzaklaşan kızıl tilki, ilginç bir an yaşattı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:56
Davetsiz Misafir Kızıl Tilki Piknik Yemeğine Ortak Oldu

Sarıkamış'ta Yabani Misafir

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, piknik yapan vatandaşlar davetsiz bir misafirle karşılaştı. Bölgedeki Sarıçam Ormanları'nda gerçekleşen piknikte, bir kızıl tilki, yiyeceklerin olduğu poşeti yerinden aldı ve hızla uzaklaştı.

Piknik Alanında Sıra Dışı Anlar

Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan grupta bulunan Betül Ögel, ilk kez yakından bir kızıl tilki gördüğünü ifade ederek, "Piknik yapıyorduk, bir anda tilki geldi ve korkarak oradan uzaklaştık. O arada tilki, yiyeceklerimizi dağıttı," dedi.

Çocukların Gözünden O Anlar

O anları yaşayan çocuklardan Esila Sevim ise, tilkinin yiyecekleri alıp kaçtığını gözleriyle gördüğünü dile getirdi. Sarıkamış'ın zengin doğası, böyle beklenmedik anlarla dolu olmaya devam ediyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden...

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı. Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden...

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı. Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden...

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan kızıl tilki, bölgeden uzaklaştı. Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

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