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Davos'ta Küresel Plastik Anlaşması Tartışıldı

Davos'taki toplantıda küresel plastik anlaşması için ortak kararlılık vurgulandı. Plastik kirliliğiyle mücadele için yeni adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:12
Davos'ta Küresel Plastik Anlaşması Tartışıldı

Davos'ta Küresel Plastik Anlaşması Tartışmaları

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantısı kapsamında, küresel plastik anlaşması için devletler, bilim insanları ve şirketler arasında büyük bir kararlılık olduğunu belirtti. Andersen, ilerleyen aylarda anlaşmanın sağlanması için önemli bir siyasi baskıya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Oturumda Ele Alınan Konular

Oturumda "Yeni Plastik Anlaşması: Ne Gerekecek?" başlıklı tartışmada, geçen yıl Güney Kore'deki Küresel Plastik Anlaşması görüşmelerinin başarıya ulaşamama sebepleri ve plastik kirliliğine dair hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın gerekliliği masaya yatırıldı. Andersen, 22 sayfalık metnin büyük ölçüde kabul edildiğini, ancak bazı tartışmalı alanların, kimyasal kullanımı, sürdürülebilir tüketim ve ilgili finansman konularında hala devam ettiğini açıkladı.

Plastik Kirliliğinin Etkileri

Andersen, plastik sızıntılarının mevcut sistemle 2040 yılına kadar %50 oranında artmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, ekosistemlerdeki plastik kirliliğinin giderilmesi için paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Hukuken Bağlayıcı Yükümlülükler Önerisi

Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alicia Barcena Ibarra, yasal yükümlülüklerin getirilmesinin ve insan hakları ile eşitlik konularına odaklanılmasının önemini öne çıkardı. Plastiklerin %58 ila %62'sinin doğrudan çöplüklere gittiğini vurgulayan Ibarra, bu konuda insan sağlığını tehlikeye atan ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Döngüsel Ekonomiye İhtiyaç Vurgusu

İbarra ayrıca, plastiklerin ve ilişkili kimyasalların küresel ölçekte yasaklanması ve döngüsel ekonomi standartlarının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Meksika'nın bu konuda ciddi taahhütlerde bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bilim Temelli Kararlar ve İşbirliği

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Dion Travers George, kararların bilim temelinde alınması gerektiğine vurgu yaparak, plastiksiz bir çevre oluşturmanın iş dünyası ve toplum işbirliği ile mümkün olacağını söyledi.

Şirketlerin Rolü

Unilever'ın CEO'su Hein Schumacher, plastik kullanımını azaltmanın ve geri dönüşüm konusunda işbirliğinin faydalarını vurguladı. Şirketlerin eşit rekabet koşullarına sahip olmasının öneminden bahsetti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Plastiklerle ilişkili kirlenmenin iki temel kaynağı olarak atık yönetimi ve etilen üretimini gösteren Dioxycle'ın CEO'su Sarah Lamaison, çevre için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, tüm ülkelerin plastik kullanımını azaltma sorumluluğu taşıdığını belirtirken, plastik kirliliği ile mücadelenin sağlık ve ekosistem üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

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