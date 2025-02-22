Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları başladı. 70 sporcu katılımıyla dolu dolu bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:16
Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı

Isparta'da Motosnow Yarışları Coşkuyla Başladı

Isparta'nın gözde kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde, beklenen Motosnow Yarışları bugün itibarıyla start aldı. Yaklaşık 70 sporcunun katıldığı yarışlar, yerli ve yabancı birçok vatandaşın ilgisini çekti.

Etkinlik Programı

Yarışların ilk gününde t-bar bölgesinde akrobatik gösteriler gerçekleştirilirken, ikinci gün yarışların ardından heyecan dolu konserler düzenlenecek.

Kategoriler ve Ödül Töreni

Yarış, Hobi, Pro ve Kadınlar olmak üzere 3 farklı kategoriye ayrılıyor. Toplamda ise 67 bin 500 TL değerinde para ödülü dağıtılacak.

Destekleyen Kurumlar

Travel Moto Academy öncülüğünde düzenlenen bu etkinliğe, Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve güvenlik güçleri de destek veriyor.

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Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı
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