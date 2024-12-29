Davraz Kayak Merkezi Sezonu Açtı: 18 Bin Ziyaretçi Akın Etti!

Davraz Kayak Merkezi'nde Sezon Yoğun Başladı

Türkiye'nin gözde kış turizmi destinasyonlarından biri olan Davraz Kayak Merkezi, sezon açılışını dün gerçekleştirerek büyük bir heyecan yarattı. İki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçi, Davraz’ın kış güzelliklerini deneyimlemek için akın etti.

Karla Kaplı Zirve ve Yoğunluk

Batı Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen Davraz'da, yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşarak kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, kayak merkezinde yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Önceki yıllarda yetersiz kar yağışı nedeniyle sezonu geç açan Davraz, bu yıl kayak severlerin ilgisini tekrar üzerine çekti.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Merkezdeki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, vatandaşların güvenliği için teyakkuz halinde çalışıyor. JAK ekipleri, kayak merkezinde düşme veya mahsur kalma durumunda yardım bekleyen kişilere, kar üstü motosikletleri ile ulaşarak sağlık ekiplerine teslim ediyor.

Davraz Kayak Merkezi, kış turizmine olan katkısını sürdürecek gibi görünüyor. Tüm kayak severleri bekliyor!

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve dün sezon açılışını yapan Davraz Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve dün sezon açılışını yapan Davraz Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.