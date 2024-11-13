Davutoğlu: Asgari Ücret 33 Bin 337 Lira Olmalı

Davutoğlu: Enflasyonla Mücadele İçin Asgari Ücret 33 Bin 337 Lira Olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 33 bin 337 lira asgari ücret belirlersek, enflasyon karşısında asgari ücretlilerin ezilmesini önlemiş olacağımızı ifade etti.

Davutoğlu, İzmir'de meydana gelen ve 5 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir kadının beş çocuğuyla birlikte barınaksız kalması, devlet için utanç verici bir durumdur. Yetkililer, 17 kere ziyaret yaptıkları halde nasıl bir çözüm sunmadılar?" dedi.

Ayrıca, çocukların korunamadığını ve uyuşturucu kullanımının ilkokul seviyesine kadar düştüğünü hatırlatarak, "Bunları durduramadığımız için büyük bir utanç içerisindeyim. Çocuklarımızı koruyamadık, bu nasıl bir durumdur?" şeklinde konuştu.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret hakkında detaylar veren Davutoğlu, "Mevcut enflasyon nedeniyle asgari ücretin değeri 11 bin 520 liraya geriledi. Enflasyondan arındırılmış olarak asgari ücret 24 bin 482 lira. Bu durumda 2025'te vermeniz gereken rakam 33 bin 337 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Casusluk Düzenlemesine Tepki

Davutoğlu, casusluk düzenlemesine de değinerek, "Etki ajanlığı meselesi büyük bir tuzak. Benim konuşmalarımda 10 tane unsuru çıkarıp etki ajanlığına sokabilirler." dedi.

Arıkan: İktidar Ticaretin Kapatılmasına Göz Yumuyor

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze'deki katliamına 403 gündür devam ettiğini ifade ederek, dünyada birçok ülkenin, siyonizme karşı Filistin'in yanında durduğunu vurguladı.

Arıkan, Türkiye’nin ticaret karşısında hükümetin tutumunun "Kirli çıkarlarına devam etmek""Ticaret yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.

Ayrıca, ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Arıkan, "Trump bizim dostumuz olamaz. Geçmişte herhangi bir olumlu adım atmamıştır ve bundan sonra da atmayacaktır." diye konuştu.

Arıkan, 24 Kasım’da 9. olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Temel Karamollaoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.