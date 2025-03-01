Davutoğlu, Çanakkale'de İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de halkla iftara katıldı ve Ramazan mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:32
Davutoğlu, Çanakkale'de İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Davutoğlu, Çanakkale'de İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ruhunu yaşamak amacıyla Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen bir iftar yemeğine katıldı. İftara eşi Sare Davutoğlu ve partililer de eşlik etti.

Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmasında, "Allah memleketimize dirlik ve düzen nasip etsin, memleketimizdeki 85 milyon kardeşimize Ramazan'ın bereketiyle karşılıklı muhabbet nasip eylesin," ifadelerini kullandı.

Halk İle İftar Geleneği

Davutoğlu, partisinin bu yılki kararından bahsederek, "Salon iftarları yerine halkla birlikte nerede bulursak onlarla sokakta ya da evlerinde mutlaka halkımızla birlikte iftar etmeye karar verdik. İlk uygulamasını da yapmış olmaktan büyük mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.

Dünya Üzerindeki Zorluklar

Gazze'deki zor koşulları hatırlatan Davutoğlu, "Orada iftar sofrasını açmaya çalışan, yıkıntılar içinde iftar eden insanlar var. Allah onlara da yardım eylesin," dedi. Ayrıca bu yıl Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da huzur içinde idrak edemeyenlerin olduğunu da sözlerine ekledi.

Çanakkale'nin Önemi

Çanakkale'nin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Davutoğlu, "Çanakkale, istiklalimizin başladığı yerdir. Bir daha Çanakkale gibi bir savaşı yapmak zorunda kalmamayı umuyoruz; ancak gerekirse, dedelerimizin verdiği mücadeleyi vermeye her zaman hazırız," dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte Çanakkale'nin Çan ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Davutoğlu, burada konuşma yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte Çanakkale'nin Çan ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Davutoğlu, burada konuşma yaptı.

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