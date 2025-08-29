Davutoğlu: Komisyon Çağırırsa Tecrübelerimizi Paylaşırız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Meclis'te konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM tarafından bir komisyon çağrısı gelmesi halinde tüm tecrübelerini, bilgi birikimini, düşüncelerini ve tavsiyelerini paylaşacaklarını söyledi. Davutoğlu, "Eğer TBMM, komisyon bizi çağırırsa bütün tecrübemizi, bilgi birikimimizi, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız. Bu tecrübeleri, milletimle paylaşmak benim milletime borcumdur." ifadelerini kullandı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananları "insanlığın önünde tarihin gördüğü en barbar ve zalimce bir soykırım" olarak niteledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir müeyyide uygulamadığını ileri sürdü ve bu soykırımın yalnızca ABD Başkanı Donald Trump tarafından durdurulabileceğini, Türkiye'nin ABD üzerinde baskı kurması halinde ateşkes ihtimalinin doğabileceğini savundu.

Bugünkü Meclis oturumunun rutin bir oturum olmaması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Bu mesele, Türk milletinin onurudur. İnsanlığın onurudur. Hiç kimse Hamas'ı ve Filistinlileri işgal altındaki toprakları dolayısıyla mücadele ettikleri için kınayamaz. Kudüs, bizim meselemizdir." dedi.

Bir gazetecinin komisyonun çalışmalarına ilişkin sorusuna Davutoğlu, sürece en başından destek verdiklerini belirterek, terörsüz bir Türkiye'nin hem güvenlik hem de kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Davutoğlu, "Yeni Yol grubu" olarak Meclis'e sunulan liste kapsamında eski TBMM başkanları, eski cumhurbaşkanları ve başbakanların da davet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyonun, katkı sunabilecek herkesin çağrılmasını gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Bu bağlamda eğer TBMM, komisyon bizi çağırırsa bütün tecrübemizi, bilgi birikimimizi, düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi paylaşırız." sözleriyle desteğini yineledi.

Komisyonda gündeme gelen umut hakkı, genel af ve vatandaşlık tanımının güncellenmesi konusuna dair soruya Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin tavrının açık olduğunu belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği herkesin gururla taşıyacağı bir şekilde tanımlanmalı ve hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmemelidir." dedi ve mevcut düzenleme toplumun bir kesimi tarafından yetersiz görülüyorsa dilimizin elverdiği imkanlar çerçevesinde yeni bir tanımlama yapılabileceğini ekledi.