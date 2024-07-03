Davutoğlu'ndan Suriye açıklaması: Mültecilerin gitmesi için gerekirse BM gücü gönderin!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de yapılan ortak grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirirken, uluslararası alanda yapılması gereken adımları vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerindeki Suriye politikasını sert bir dille eleştiren Davutoğlu, "Ülkemiz Suriye ile olan ilişkilerinde yanlış bir yol haritası izledi. Şimdi ise hükümete doğru adımları atması için önerilerde bulunuyoruz." dedi.

Putin'e seslenen Davutoğlu, "Esad'a BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulaması için baskı yapmalısınız. Daimi üyelere bu kararların altına imza atıldığını hatırlatın." diyerek, "Gerekirse BM gücü gönderin diye başvuracaksınız. Sonra Esad'a 'Şimdi konuşabiliriz" diyeceksiniz söylemleri ile Türkiye'nin Suriye politikasında BM'nin rolünü önemsediğini belirtti.

Kayseri Olayları

Kayseri'de yaşanan olaylara da değinen Davutoğlu, "Olayların elebaşları daha önce adli suçlardan tutuklanmış kişilerdir. Bu provokasyonlarla Türkiye'nin birlik ve beraberliği zedelenmek isteniyor." şeklinde konuştu.

Kayserilileri Bilirim

Kayserililere hitaben konuşan Davutoğlu, "Kayserilileri bilirim. Kayserililer vatanseverdir, insani değerlere saygılıdır. Olayların provokasyon amaçlı olduğunu görmekteyiz. Sosyal medyada yayılan nefret söylemleri Türkiye'yi bölme amacı taşımaktadır." ifadelerini kullandı.