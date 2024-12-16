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Davutoğlu: Suriye Halkının Zaferini ve Doğru Politikaları Kutluyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Suriye halkının zaferini tebrik ederek, doğru politikalarına destek verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:27
Davutoğlu: Suriye Halkının Zaferini ve Doğru Politikaları Kutluyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da düzenlediği basın toplantısında Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, doğru politikaların önemine vurgu yaparak, "Doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Bunun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükmetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Suriye halkının uzun yıllardır zulüm gördüğünü ifade eden Davutoğlu, "Suriye halkının zaferini tebrik ediyorum. 13 yıl boyunca kimse bunu anlamaya çalışmadı. Mülteciler konusunda insani gerekçelere sahip çıktığımız için üzerimize gelmeyen kalmadı" şeklinde konuştu. Politika eleştirilerine de değinen Davutoğlu, "Önemli değil, görevim olmasa da doğru politikalara ben 'doğru politika' derim." dedi.

Son dönemde İstanbul'da Suriyeli liderlerle bir araya geldiğini hatırlatan Davutoğlu, mazlumun yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Dünyanın ve Orta Doğu'nun zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Davutoğlu, Kuzey Irak ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını kaydetti.

Mektubunda tavsiyelerini ilettiğini aktaran Davutoğlu, Bahçeli'nin kendisini arayarak mektubu aldığını söyleyip, "tespitlerinize katılıyorum" dediğini ifade etti. Erdoğan'ın da bir hafta içinde cevap verdiğini aktaran Davutoğlu, "Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, devleti ayakta tutmaktır." açıklamasında bulundu.

Kutuplaşma siyasetine karşı çıktığını belirten Davutoğlu, olgunlaşan siyasetçilerin geçmişe değil geleceğe odaklanması gerektiğini ifade etti.

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