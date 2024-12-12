Davutoğlu, Suriye İçin Destek Çağrısı Yaptı

Davutoğlu'ndan Suriye'ye Destek Çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye’de yaşananların istikrar kazanması için tüm aklını ve enerjisini seferber etmesi gerektiğini dile getirdi. Davutoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, uluslararası ilişkilerde yaşanan dönüşümler ve bütçe görüşmelerinin önemine değindi.

Bütçe Açığı Endişesi

Davutoğlu, bir ülkenin bütçesinin, silahlı kuvvetleri kadar önemli olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetleri ülkeyi savunurken, onların destekleneceği şey bir ülkenin hazinesi, Merkez Bankası rezervleri ve bütçesidir" ifadelerini kullandı. Suriye, Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar devam ederken, Türkiye'nin bu yıl 2 trilyon 148 milyar Türk lirası bütçe açığıyla girdiğine dikkat çekti.

"Savaşın getirebileceği yükleri bir kenara koyarsak, deprem yaşadığımızda nasıl ek kaynak yaratmak zorunda kaldık?" diyen Davutoğlu, mevcut bütçenin ciddi şekilde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Reform İhtiyacı

2025 yılı bütçesinde görülen yapısal reform eksikliğine de dikkat çeken Davutoğlu, "Tasarruf, asgari ücreti düşük tutarak veya enflasyon altında ezilenlerin evine daha az ekmek götürmesine sebep olacak şekilde sağlanamaz" dedi. Bu koşullarda, halkını doyuramayan bir devletin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suriye'nin Barışı İçin Eylem Planı

Suriye'deki gelişmelere dair görüşlerini paylaşan Davutoğlu, Erdoğan ve Bahçeli’ye Suriye’nin barışa kavuşmasına yönelik bir eylem planı içeren bir mektup göndermiş olduğunu açıkladı. "Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde, tüm etnik ve mezhebi grupların bir arada yaşayabileceği bir ülke olması için katkıda bulunmalıyız" dedi.

Toplantıya Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile diğer milletvekilleri de katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.