Davutoğlu yerel seçim adaylarını açıkladı: Saadet Partisi ile işbirliği yapacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Davutoğlu, Saadet Partisi ile birlikte TBMM’de grup kurduklarını ve yerel seçimlerde de ortak çalışma yürüteceklerini belirtti. Davutoğlu, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50+1 sisteminin değiştirilmesi yönündeki sözlerine de yanıt verdi.

İTTİFAK KURULDU



Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi ile “Saadet-Gelecek İttifakı” adı altında bir protokol imzaladıklarını ve grup dilekçesinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacağını bildirdi. Açıklamasında, ittifakın Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği yapacağını ifade etti. Davutoğlu, “Saadet Partisi ile birlikte güçlü bir ses olduk. Küçük hesaplar yapıp bu çalışmaya engel olmadık.” dedi.





ADAYLAR BELLİ OLDU

Gelecek Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları şöyle:

Ağrı: Murat Gök (Ağrı İl Başkanı)

Alanya: Mevlüt Demir (Antalya İl Başkanı)

Samsun: Mustafa Yeşilyurt (Samsun İl Başkanı)

Samsun İlkadım: Yaşar Güngör (İlkadım İlçe Başkanı)

Samsun Terme: Hacı Bilal Arslan

Ordu Ünye: Tevrat Korkmaz

Yozgat Akdağmadeni: Ömer Aydoğdu

Konya Taşkent: Emin Tezcan

ERDOĞAN’A YANIT

Davutoğlu, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50+1 sisteminin değiştirilmesi yönündeki sözlerine de yanıt verdi. Davutoğlu, “Erdoğan, 50+1 sisteminin kendisine kime sunduğunu iyi araştırsın. Bizim için önemli olan milletin iradesinin sandığa yansımasıdır. Bizim masamız millettir. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar?” diye konuştu.

ÜÇLÜ İTTİFAK OLMADI

Davutoğlu, seçim öncesi DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile üçlü ittifak kurma girişimlerinin neden sonuçsuz kaldığına da değindi. Davutoğlu, “Biz üçlü ittifaka sıcak bakıyorduk ancak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Saadet Partisi listelerinden seçime girmeyi kabul etmediği için üçlü ittifak kurulamadı. Bunun yerine Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve DP ve seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden katıldık. Seçim sonucunda TBMM’ye DEVA Partisi 15, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 10 milletvekili gönderdik.” dedi.