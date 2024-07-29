DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar Hakkındaki İddiaları Reddetti

DDM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Sümeyye Erdoğan Bayraktar hakkında çıkan "halifelik ile ilgili" açıklama iddialarını yalanladı.

Asılsız İddialara Yanıt

DDM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı sosyal medya platformlarında yer alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın böyle bir açıklama yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı açıklandı.

Gerçeğe Dayalı Bilgilendirme

Açıklamada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın asılsız iddialar karşısında dikkatli olunması ve bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DDM, dezenformasyonla mücadelenin önemine vurgu yaparak, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin gerekliliğini tekrarladı.