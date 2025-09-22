De Sousa: Filistin Devleti'nin Tanınması Orta Doğu'da Kalıcı Barışın Tek Yolu

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesindeki 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta konuştu.

De Sousa'nın Vurgusu

Rebelo de Sousa, konuşmasında Portekiz'in barış, adalet ve istikrar ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, 'Portekiz olarak barış, adalet ve istikrar için Filistin Devleti'nin tanınmasını ve iki devletli çözümü savunduklarını' söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Portekiz'in resmen ve tüm haklarıyla Filistin Devleti'ni tanıdığını ifade etti.

De Sousa, 'Bu karar, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur. Portekiz'in mesajı açık, Filistin Devleti'nin tanınması, barışın kendisinin tanınmasıdır. Bu, yarın geç olacak.' ifadelerini kullandı.

İki Devletli Çözüm ve Diyalog Çağrısı

Cumhurbaşkanı, 'Portekiz olarak her zaman ve açık bir şekilde BM kararı ile iki devletli çözümü savunduk.' diyerek, Filistin ve İsrail'in ancak diyalog ve işbirliğiyle iki devletli çözümle kalıcı barışa ulaşabileceklerini belirtti. De Sousa, Portekiz'in bu hedefe ulaşılması için aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Resmi Tanıma Açıklaması

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ise Portekiz'in BM Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada ülkenin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Bakan Rangel, 'Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir.' ifadelerini kullanmıştı.