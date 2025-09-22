De Sousa: Filistin Devleti'nin Tanınması Orta Doğu'da Kalıcı Barışın Tek Yolu

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ve bunun Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yolu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:54
De Sousa: Filistin Devleti'nin Tanınması Orta Doğu'da Kalıcı Barışın Tek Yolu

De Sousa: Filistin Devleti'nin Tanınması Orta Doğu'da Kalıcı Barışın Tek Yolu

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesindeki 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta konuştu.

De Sousa'nın Vurgusu

Rebelo de Sousa, konuşmasında Portekiz'in barış, adalet ve istikrar ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, 'Portekiz olarak barış, adalet ve istikrar için Filistin Devleti'nin tanınmasını ve iki devletli çözümü savunduklarını' söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Portekiz'in resmen ve tüm haklarıyla Filistin Devleti'ni tanıdığını ifade etti.

De Sousa, 'Bu karar, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur. Portekiz'in mesajı açık, Filistin Devleti'nin tanınması, barışın kendisinin tanınmasıdır. Bu, yarın geç olacak.' ifadelerini kullandı.

İki Devletli Çözüm ve Diyalog Çağrısı

Cumhurbaşkanı, 'Portekiz olarak her zaman ve açık bir şekilde BM kararı ile iki devletli çözümü savunduk.' diyerek, Filistin ve İsrail'in ancak diyalog ve işbirliğiyle iki devletli çözümle kalıcı barışa ulaşabileceklerini belirtti. De Sousa, Portekiz'in bu hedefe ulaşılması için aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Resmi Tanıma Açıklaması

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ise Portekiz'in BM Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada ülkenin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Bakan Rangel, 'Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir.' ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile New York'ta Görüştü
2
Gebze'de Panelvan ile Hafif Ticari Çarpıştı — 11 Yaşındaki Damla Ş. Yaşamını Yitirdi
3
Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında
4
Hakan Fidan, Penny Wong ile New York'ta Türkevi'nde Görüştü
5
İran Kızılayı'na Ait Sahra Hastanesi İsrail Tarafından Vuruldu
6
Albanese: Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Hamas'ın Silahsızlanma Taahhüdüne Dayanıyor
7
DSÖ: Gazze'de Sağlık Tesislerinin Tahribi Daha Fazla Ölüme Yol Açacak

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta