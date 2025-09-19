DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı

Yetkililer arasında hukuk ve yetki tartışması öne çıktı

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) yetkililerinin, bu yılın başlarında Meksika'daki uyuşturucu kartellerine karşı bir dizi askeri saldırı yapılmasını savunduğu bildirildi. Haber, Washington Post'a konuşan bilgi sahibi kaynaklara dayandırıldı.

Haberde, DEA yetkililerinin kartel liderlerinin öldürülmesi ve altyapıya yönelik saldırılar yapılmasını önerdikleri aktarılırken, bazı kaynaklar bu görüşmelerin "sağlam bir yasal çerçeveden yoksun" olduğunu vurguladı.

Gazeteye konuşan bir kaynak ise öneriye ilişkin, “Bu askeri güç kullanma yetkisi değildi. Bir şeyin terör örgütü olarak kabul edilmesi, onlara ateş açma yetkisi vermez.” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Beyaz Saray ve Pentagon'daki bazı yetkililerin, uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanmak için geçerli bir kongre yetkisi bulunmadığını ve böyle bir operasyon sırasında ABD vatandaşlarının hayatını kaybedebileceğini belirttikleri kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı sahil güvenlik ekipleri, dün Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 34 tondan fazla kokaine el koyduklarını açıkladı. ABD medyası, operasyonda yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Daha önce aynı operasyon kapsamında, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu teknelerin havadan hedef alındığı görüntüler paylaşılmış; bu görüntüler ABD'nin "yargısız infaz" yaptığı eleştirilerine yol açmıştı. Teknelere havadan ateş açılması konusu, gazeteciler tarafından Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a da sorulmuştu.