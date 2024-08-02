DEAŞ'a Karşı Gürz-4 Operasyonu: 99 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ’a Yönelik Gürz-4 Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

Terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı, Gürz-4 adı verilen operasyon çerçevesinde 26 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonun Detayları

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu bu geniş kapsamlı harekât sonunda 99 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu başarılı çalışmada yer alan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Aynı zamanda operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de takipçileriyle paylaştı.

Bu operasyonun, DEAŞ’a karşı yürütülen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan uzmanlar, güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.