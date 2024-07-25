DEAŞ'a Yönelik Gürz-1 Operasyonlarında 72 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Yönelik Gürz-1 Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları sonucunda 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlar Koordineli Şekilde Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlara Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin katıldığını belirtti.

Ele Geçirilen Materyaller

Yerlikaya, yapılan operasyonlar sonucunda çok miktarda döviz ve Türk lirasının yanı sıra pek çok dijital materyalin de ele geçirildiğini ifade etti. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Yerlikaya'nın Vurgusu

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek"