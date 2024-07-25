Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DEAŞ'a Yönelik Gürz-1 Operasyonlarında 72 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a karşı düzenlenen Gürz-1 operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:07
DEAŞ'a Yönelik Gürz-1 Operasyonlarında 72 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Yönelik Gürz-1 Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları sonucunda 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlar Koordineli Şekilde Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlara Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin katıldığını belirtti.

Ele Geçirilen Materyaller

Yerlikaya, yapılan operasyonlar sonucunda çok miktarda döviz ve Türk lirasının yanı sıra pek çok dijital materyalin de ele geçirildiğini ifade etti. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Yerlikaya'nın Vurgusu

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek"

İLGİLİ HABERLER

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!