DEAŞ'a Yönelik GÜRZ-15 Operasyonlarında 88 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik GÜRZ-15 Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde gerçekleştirilen "GÜRZ-15" operasyonları hakkında bilgi verdi. 23 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 88 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde yapılan bu operasyonların detaylarını paylaştı. Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ illerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan, terör odaklarına yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletimizin duası ve desteği ile bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, operasyonu koordine eden savcıların ve kahraman polislerin başarılı çalışmalarını takdir etti ve onların güvenliği için dua etti.