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DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-26' Operasyonunda 20 Tutuklama

Gürz-26 operasyonları kapsamında 18 ilde düzenlenen etkinlikte 20 kişi DEAŞ'tan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:40
DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-26' Operasyonunda 20 Tutuklama

DEAŞ'a Karşı 'Gürz-26' Operasyonları Ani Bir Gelişme Yaratıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. 18 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda, toplamda 54 şüpheli yakalandı.

Tutuklananların Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon illerindeki cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yerlikaya, yakalanan şahısların, terör örgütüne üye olma, terör örgütüne yardım ve yataklık etme ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapma suçlarından soruşturma geçirildiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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