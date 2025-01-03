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DEAŞ'a Yönelik Gürz-35 Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği Gürz-35 operasyonlarında 42 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:03
DEAŞ'a Yönelik Gürz-35 Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı

Terörle Mücadelede Yeni Bir Adım: Gürz-35 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği "Gürz-35" operasyonları kapsamında toplamda 42 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, teröre karşı birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. "Son 1 hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen Gürz-35 operasyonlarında, 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörü ülkemizden topyekun mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa gibi illerde yapıldı.

Yerlikaya, operasyon sırasında yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, bu önemli operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarma teşkilatına teşekkürlerini iletti.

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