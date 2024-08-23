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DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-9' Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı

17 ilde düzenlenen 'Gürz-9' operasyonlarıyla DEAŞ'a yönelik 65 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:03
DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-9' Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Önemli Operasyon: 'Gürz-9'

Terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen 'Gürz-9' operasyonları, 17 ilde başarıyla tamamlandı. Bu operasyonlar kapsamında toplamda 65 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonların Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin yürüttüğü bu operasyonlar büyük bir titizlikle icra edildi.

Polislere Teşekkür ve Destek Mesajı

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polis güçlerine teşekkür ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar dualarınız ve desteklerinizle durmadan mücadele edeceğiz," şeklinde ifade etti.

Bu tür operasyonlar, DEAŞ ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin sahada aktif şekilde rol aldığını göstermektedir. Türkiye'nin bu çabaları, halkın güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

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