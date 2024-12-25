DEAŞ'a Yönelik 'Gürz' Operasyonlarında 182 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen 'Gürz' operasyonlarında son üç haftada 182 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Türkiye’nin 22 ilinde gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları ve Yakalamalar

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gürz-31-32-33 operasyonlarıyla birlikte 182 şüpheli arasında 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Toplumsal Dayanışmanın Önemi

Yerlikaya, terörün yayılmasını önlemedeki toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yasal Süreçler ve Ele Geçirilen Materyaller

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak gibi suçlamalarla soruşturmalar başlatıldı. Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik etti.