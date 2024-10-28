DOLAR
34,29 0%
EURO
37,01 0,2%
ALTIN
3.022,49 0,17%
BITCOIN
2.324.749,05 -0,03%

DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı

Ankara'da DEAŞ'la bağlantılı 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet birimleri operasyonlara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:16
DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı

DEAŞ'a Yönelik Soruşturmada Gözaltı Kararları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Gözaltı Kararlarının Nedeni

Yapılan incelemeler sonucunda, 17 şahsın DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kişilerin örgütsel eylemlere katıldıkları belirlendi.

Operasyon ve Yakalama Süreci

Gözaltı işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 28 Ekim 2024
2
X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
3
DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı
4
Deprem Konutları Kurayla Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
5
Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde 7 Ülke, İsrail'in UNRWA Yasağına Tepki Gösterdi
6
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
7
Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 1 Ölü, 70 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek