DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı

DEAŞ'a Yönelik Soruşturmada Gözaltı Kararları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olarak 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Gözaltı Kararlarının Nedeni
Yapılan incelemeler sonucunda, 17 şahsın DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kişilerin örgütsel eylemlere katıldıkları belirlendi.
Operasyon ve Yakalama Süreci
Gözaltı işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama çalışmalarına devam ediyor.