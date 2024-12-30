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DEAŞ'ın Ankara Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı

Ankara'da DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:36
DEAŞ'ın Ankara Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı

Ankara'da DEAŞ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın Açıklamaları

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ'ın Ankara yapılanmasında yer alan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyon sonucu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürmeye devam ediyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye> sevk edileceği bildirildi.

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