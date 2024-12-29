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DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki Finans Yapılanması Çökertildi

İzmir ve 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi, finansman kaynakları ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:30
DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki Finans Yapılanması Çökertildi

DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki Çöken Finans Yapılanması

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonla, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi'ndeki para trafiği büyük ölçüde engellendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, 100 milyon liranın üzerinde finansman sağladığı belirlenen yapı çökertildi.

Yakalama Kararları ve Gözaltılar

23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartan savcılık, polis ekipleriyle iş birliği içerisinde aynı anda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da operasyon düzenledi. Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Finansal İzleme ve Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir yılı aşkın bir süredir yürüttükleri teknik takipler sonucunda, mali analiz raporları oluşturdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) desteği ile yapılan incelemelerde, şüphelilerin kuyumcu, döviz bürosu, market gibi çeşitli iş kollarında çalıştıkları belirlendi.

Sosyal Medya Üzerinden Para Toplama Yöntemi

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden para topladığı ve yardım kampanyaları aracılığıyla kendi paylarına komisyon aldıkları tespit edildi. "Hawala" sistemi ile yurtdışındaki kayıtdışı şirketlerden iletişim kurarak, toplanan paralara ulaşım sağladıkları belirlendi.

Finansman Miktarının Önemi

Bu yöntemle, DEAŞ'a son bir yılda 100 milyon lira üzerinde fon sağlandığı ortaya çıkarken, Ege Bölgesi'nde para trafiğinin engellenmesi büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Soruşturma ve İleriye Dönük Planlamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmayı derinleştirmeye devam etmektedir. Örgüt mensuplarına yardım eden kişilerin bağlantıları ile yurtdışındaki şirket temsilcilerinin kimlikleri üzerinde çalışmalara hız verilmiştir.

İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon...

İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon liranın üzerinde finansman sağlayan yapısı çökertilerek, Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi.

İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon...

İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon liranın üzerinde finansman sağlayan yapısı çökertilerek, Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi.

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