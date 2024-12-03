DEAŞ Operasyonunda 32 İlde 93 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ’a Yönelik Dev Operasyon: 93 Şüpheli Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü DEAŞ’ın finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında, 32 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar, İzmir merkezli olarak Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da düzenlendi.

Gözaltı Kararları ve Yakalamalar

114 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları sonucunda, 93 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu ve 13'ü için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. DEAŞ ile bağlantılı olarak yürütülen bu soruşturmanın, terör örgütünün finansman kanallarını kesmeye yönelik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.