DEAŞ Sanığına Kapatılan Kitabevinde Mühimmatla 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da kapatılan bir kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığı R.Ç.'ye 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:06
DEAŞ Sanığına Kapatılan Kitabevinde Mühimmatla 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da DEAŞ Sanığına Hapis Cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kapatılan bir kitabevinde yapılan operasyonda, el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan DEAŞ sanığı R.Ç.'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Duruşma Bilgileri

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olduğunu belirterek, kitabevinde yapılan aramada çeşitli mühimmat ve örgüte ait notlarla birlikte birçok silah ve patlayıcı malzeme ele geçirildiğini vurguladı.

Mali Durum ve İddialar

Savcı, ayrıca sanığın 2023 yılının ilk 9 ayında banka hesabına 82 farklı kişiden toplam 274 bin 429 lira gönderildiği bilgisini paylaştı. R.Ç.'nin, tespit edilen 228 bin 475 lira tutarındaki parayı DEAŞ mensuplarına gönderdiği öne sürüldü.

Sanığın Savunması

Sanık R.Ç. suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savundu ve beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığın örgütsel faaliyet kapsamındaki finansal eylemini göz önünde bulundurarak cezada artırım yapma gereği duydu. Sonuç olarak, R.Ç. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine de karar verdi.

Olayın Gelişimi

28 Kasım 2023 tarihli tutuklama kararı sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında toplam 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. R.Ç., ara celsede tutukluluk süresinin ve delil durumunun göz önünde bulundurulmasıyla tahliye edilmişti.

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