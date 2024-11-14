DEAŞ Şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

Terör örğütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösteren ve örgütün sözde Horasan yapılanmasına katılma arayışında olduğu belirlenen E.G. (27), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Soruşturma ve Yakalama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.G.'nin, Mısır üzerinden ilgili kamplara katılmak için hareket ettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da hızlı bir operasyon düzenleyerek şüpheliyi Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından, E.G. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüphelinin, terör örgütüyle bağlantılı faaliyetleri devam etmekteydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.