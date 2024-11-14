DOLAR
34,32 0,06%
EURO
36,34 -0,1%
ALTIN
2.836,54 0,23%
BITCOIN
3.056.794,65 1,11%

DEAŞ Şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

DEAŞ yanlısı E.G., İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı, örgütün Horasan yapılanmasına katılma planları vardı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:08
DEAŞ Şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

DEAŞ Şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

Terör örğütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösteren ve örgütün sözde Horasan yapılanmasına katılma arayışında olduğu belirlenen E.G. (27), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Soruşturma ve Yakalama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.G.'nin, Mısır üzerinden ilgili kamplara katılmak için hareket ettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da hızlı bir operasyon düzenleyerek şüpheliyi Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından, E.G. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüphelinin, terör örgütüyle bağlantılı faaliyetleri devam etmekteydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEAŞ Şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
2
Küçükçekmece'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Hemşireye Son Veda
3
CHP ve İYİ Parti'den Öğretmen Atamalarında Mülakat Eleştirisi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Girne Asker Hastanesi Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı
5
Van'da Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Ölümü: Suda Boğulma İhtimali
6
Pozantı Belediyesinde Rüşvet İddiası: 1 Çalışan Gözaltına Alındı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!