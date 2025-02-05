DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik "Gürz-44" Operasyonunda 164 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik "Gürz-44" Operasyonu Başarıyla Sürdürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen "Gürz-44" operasyonları hakkında önemli bilgileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, son bir haftada 21 ilde düzenlenen bu operasyonlar sonucunda 164 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Toplumsal Dayanışma ve Terörle Mücadele

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ele Geçirilen Materyaller ve Operasyonların Koordinasyonu

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini vurguladı. Bu operasyonlar sırasında ruhsatsız tabanca, tüfekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve başarılı bir şekilde görev yapan polisleri tebrik etti.